Son dakika politika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Karabük'te - Haberler
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Son dakika politika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Karabük'te

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Karabük'te

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

KARABÜK (İHA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Karabük'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Koca, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. - KARABÜK

Son dakika politika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Karabük'te

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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