Son dakika politika: Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov gözaltına alındı
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Son dakika politika: Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov gözaltına alındı

Son dakika habere göre Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov'un Bakanlık binasına gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika politika: Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Tikhonov gözaltına alındı
08.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:48

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov'un Bakanlık binasına gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Enerji Bakan Yarımcısı Anatoly Tikhonov'un sabah saatlerinde Bakanlık binasındaki ofisine müfettişler ve polisler tarafından operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyon sonucu Tikhonov'un gözaltına alındığı ve ofisindeki tüm dosya ve evraklarının yanı sıra bilgisayarına da el konulduğu açıklandı.

Rus basını Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde baskının "yolsuzluk" suçlaması nedeniyle yapıldığını, olayın boyutunun çok büyük olabileceğini ve bu nedenle soruşturmanın savcılık tarafından genişleyebileceğini iddia etti.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov'un 2014-2019 yılları arasında Bakanlığın bütçe komisyonunun da başında bulunduğu ve bu nedenle Bakanlık ve komisyonun söz konusu yıllar arasındaki tüm hesaplarının inceleneceği belirtildi. Ayrıca, konu ile ilgili en yakın zamanda resmi açıklamanın yapılacağı ve süreç ile ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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