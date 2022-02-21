Son dakika politika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. - Haberler
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Son dakika politika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Haberler

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