Son dakika politika: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Edinilen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kendisi ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika