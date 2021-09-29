Son dakika politika: Perakende zinciri Next'ten İngiliz hükümetine göçmenlik konusunda esneklik çağrısı

İngiltere'nin önde gelen perakende mağaza zincirlerinden Next, ağır vasıta sürücülerinin sayısının düşük kalması nedeniyle ortaya çıkan krizin ardından İngiliz hükümetine çalışanlar için göçmenlik yasalarının gevşetilmesi çağrısında bulundu.

Perakende zincirinden yapılan açıklamada, depolama ve lojistik sektöründe eleman eksikliğinin etkisini göstermeye başlandığı belirtilerek İngiliz hükümetinin yaklaşan krize karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Next'in Üst Yöneticisi Lord Wolfson, "Göçmenlik kurallarında biraz gevşetme olmazsa, Noel'e kadar hizmetlerimizde bir miktar bozulma yaşayacağımızı tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Wolfson, ağır araç sürücülerine dair krizin geldiğini aylardır tahmin ettiklerini belirterek, "Hükümetin, depolarda, restoranlarda, otellerde, bakım evlerinde nitelikli çalışan krizine karşı daha kararlı bir yaklaşım benimsemesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Next, ülke çapında 500 mağaza ile yaklaşık 44 bin kişiye istihdam sağlıyor.

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden oldu.

Uzmanlar, ülkenin AB'den çıkışıyla birlikte, nitelikli çalışanların ülkelerine dönme yönünde bir eğilim gösterdiklerini belirtiyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de 2020 yılının başında 37 bin olan AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü aktif olarak hizmet verirken, bu sayı şu anda 24 bin 350'e gerilemiş durumda.

Uzmanlar, ülkede nakliye şoförlerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.