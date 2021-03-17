Son dakika politika: Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü
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Son dakika politika: Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü

17.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:20
Son dakika politika: Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Oktay, Kazakistan'ın 13'üncü bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini ileterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle iş birliklerinin pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Oktay, iki ülke arasındaki yatırım potansiyelinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda savunma, ilaç, bilgi teknolojileri ve enerji sektörlerinde iş birliği yapılabilecek alanlar olduğunu aktardı.

31 Mart'ta yapılması planlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) stratejik bir şemsiye kuruluş olduğunun da altını çizen Oktay, iki ülke liderlerinin birtakım sorunların çözümünde ön alıcı olacaklarını belirtti.

Tileuberdi ise Türk Konseyi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazakistan'ın zengin yer altı kaynaklarına, Türkiye'nin ise teknolojik altyapıya sahip olduğuna değinen Tileuberdi, bu alanlardaki iş birliklerinin artırılmasının faydalı olacağını belirterek, Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) bu anlamda iyi bir platform olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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