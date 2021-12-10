Son dakika haberi... Milli Yol Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

Milli Yol Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

MİLLİ Yol Partisi'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na partililerce verildi. Partinin genel başkanı olması beklenen Remzi Çayır, "Yaklaşık 2 ay içerisinde 70 ilde teşkilatlanmış ve genel kongresini yapmış bir hareket olacağız" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı olduğu Büyük Pirlik Partisi'nden (BBP) ayrılarak Milli Yol Hareketi'ni başlatan Remzi Çayır, kurucu üyelerle birlikte partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Bakanlık önünde açıklama yapan Remzi Çayır, tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

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Haber -Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,