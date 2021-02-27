Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı
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Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı

27.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:06
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubunun yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 PKK mensubunun yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen kişilerin, terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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