Son dakika politika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini...
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Son dakika politika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini...

05.10.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:41
Son dakika politika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini...

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini belirterek, "Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak savaş suçu işlediğini belirterek, "Ermenistan yöneticileri başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka önümüzdeki dönemde yargılanacaktır. Ermenistan daha fazla insanlık suçu işlemeden işgal ettiği toprakları derhal boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, bölgeye getirdiği paralı askerleri, teröristleri de bir an önce bölgeden çıkarmalıdır. Ayrıca 30 yıl boyunca işgale sessiz kalanlar Ermenistan'ın bu yüzünü görmeli ve işgal edilen toprakların gerçek sahiplerine verilmesi için çaba sarf etmelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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