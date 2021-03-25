Son dakika politika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla...
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı