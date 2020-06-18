Son dakika politika: Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarının Ankara temasları devam ediyor
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Son dakika politika: Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarının Ankara temasları devam ediyor

Son dakika haberi... AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile birlikte AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Hazine ve Maliye, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm bakanlıklarını ziyaret etti.

Son dakika politika: Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarının Ankara temasları devam ediyor
18.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:29

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile birlikte AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Hazine ve Maliye, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman ile Kültür ve Turizm bakanlıklarını ziyaret etti.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için ülke genelinde ekonomik ve sosyal faaliyetler kısıtlanırken, alınan tedbirler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi de çalışmalarına ara vermişti. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ve yeni normalleşme süreci ile birlikte Van ve ilçelerine yönelik ziyaretlerini tamamlayan Arvas, Ankara'daki temaslarına kaldığı yerden devam ediyor.

Edremit ve Tuşba belediye başkanlarıyla birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile görüşmeler gerçekleştiren Milletvekili Arvas, Van'a yapılması gereken yatırımlar ve belediye hizmetlerinin gelişmesine yardımcı olacak konular ile ilgili istişarelerde bulundu. Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerine mali yardım ve araç desteği verilmesi talebinde bulunan Milletvekili Arvas, Van'da belediyelerin korona virüsle mücadele sürecini güçlü bir dayanışma ve başarıyla yönettiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin salgınla mücadelesinde belediyelerin üstlendikleri sorumluluk takdiri şayandır. Belediyeler, görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde her aşamada sorumluluk yüklenen halka en yakın hizmet kurumlarıdır. Dolayısıyla belediyeler şehrin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılayan, ülke idaresinde stratejik öneme sahip yönetimlerdir. AK Parti döneminde başlayan hizmet ve gönül belediyeciliği ile Türkiye'de yeni bir anlayış başlatılmış, vatandaşımızın memnuniyeti artmıştır. Güçlü belediye ve etkin hizmet için belediye başkanlarımız ile birlikte bakanlıklarda temaslarımızı sürdürüyoruz. Yerelden aldığımız toplumsal talepleri tasnif ederek ilgili bakanlarımıza iletiyoruz. Van ve ilçelerimizde sosyal, sportif, kültürel ve kişisel ihtiyaçlara cevap verecek yatırımlar konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yatığımız görüşmede, Van'ımız ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini aldık. Pandemi nedeniyle sarkan programımızı yeniden güncelledik, inşallah yakın bir tarihte bakanımız ile birlikte Van genelinde yapacağımız yatırımları vatandaşlarımız ile paylaşacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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