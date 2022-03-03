Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika