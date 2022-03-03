Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır." - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır."

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Gelen son dakika haberlerine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Ukrayna, Politika, Haberler

title