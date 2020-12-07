Son dakika politika: Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto, Türkiye'yi ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Ziyaretle ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde, koronavirüs salgınının etkileriyle mücadelede iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkilerimiz ile Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Bakan Szijjarto, ayrıca Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu 7'nci Dönem toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile eşbaşkanlık edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı