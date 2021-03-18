Kuzey Kore: "ABD, bize karşı düşmanca bir politika uyguluyor"

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı bir düşmanca politikası uyguladığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Asya Pasifik turuna Japonya ile başlamışlardı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kez bir ABD'li heyet Asya Pasifik ülkelerini ziyaret etti. Japonya'nın ardından Güney Kore'ye geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, başkent Seul'da temaslarda bulundu.

ABD'li heyetin temasları sürerken Kuzey Kore'den açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui bugün yaptığı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasını değiştirmediği sürece Kuzey Kore ile ABD ile hiçbir diyalog ya da temas olmayacak. ABD'nin böyle bir girişimini gelecekte görmezden gelebiliriz" ifadesini kullandı.

Blinken ise, Kuzey Kore ile iletişimde hem baskı hem de diplomatik seçeneklerin var olduğunu vurgularken, "Başkan Biden, önümüzdeki haftalarda Güney kore, Japonya ve diğer ortaklarla yakın işbirliği ve istişare yaparak, Kuzey Kore politikasını gözden geçirmesini tamamlamayı planlıyor" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı