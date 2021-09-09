Son dakika haberi: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika haberler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir programı kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir programı kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kapsamında çeşitli etkinliklere katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kadifekale surlarını gezdi.

Alanda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tatar, Türk bayrağının çekili olduğu gönderin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar daha sonra Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti, şehit kabirlerine çiçek bırakarak dua etti.

Bu sırada kentin kurtuluşu dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulunan bir motosikletli grubunun saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumasına eşlik eden Tatar, grup üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tarihi açısından 9 Eylül'ün çok önemli olduğunu belirterek "Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir cesaret ve kahramanlıkla Yunan'ı denize döktüğü gündür. Türkiye Cumhuriyeti ve İzmir işgalden kurtulmuştur." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler