Son dakika politika: KKTC Başbakanı Sucuoğlu 12 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere 12 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği aktarıldı.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği aktarıldı. Sucuoğlu'nun 12 Ocak'ta Ankara'ya gideceği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşeceği ifade edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, başta Kıbrıs olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulacağı aktarıldı.

Oktay ile görüşmesinin ardından Sucuoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği açıklandı. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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