Son dakika politika: Kılıçdaroğlu: "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum"
Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum.
14.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."
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Kaynak: AA