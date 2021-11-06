Son dakika politika: Japonya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Toshimitsu Motegi'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine eski Eğitim Bakanı Yoshimasa Hayashi'yi getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin geçtiğimiz hafta yapılan genel seçimin galibi olan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel sekreterliğine atanmasının ardından Motegi'nin yerine geçecek isim netleşti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Motegi'den boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine eski Eğitim Bakanı Yoshimasa Hayashi'yi atamaya karar verdi. Hayashi daha önce Eğitim Bakanlığının yanı sıra Savunma Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Kishida'ya çifte görev

Japonya'da geçtiğimiz hafta yapılan genel seçimi LDP'nin kazanmasının ardından hükümette görev değişimi yaşanmıştı. Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi LDP'nin genel sekreteri olarak atama kararı alan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini yeni kabine kuruluncaya kadar kendisinin sürdüreceğini söylemişti.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek bir Meclis oturumunda bir kez daha ülkenin başbakanı seçilecek olan Kishida'nın, aynı hafta içinde yeni kabineyi de oluşturması bekleniyor. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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