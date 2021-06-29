İsrail Dışişleri Bakanı Lapid BAE'ye gitti
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid BAE'ye gitti

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid BAE'ye gitti
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Politika

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Dışişleri Bakanı Lapid, 2 günlük ziyareti kapsamında BAE'li mevkidaşı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

Ziyarette Lapid, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğunun resmi açılışını da yapacak.

Lapid, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sonrası Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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