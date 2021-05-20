Son dakika haber! İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının...
Son dakika haberi... İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının beklendiği iddia edildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının beklendiği iddia edildi. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı