Son dakika haber! İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının...
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Son dakika haber! İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının...

Son dakika haber! İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının beklendiği iddia edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının beklendiği iddia edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber! İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İsrail-Filistin arasında onayladığı ateşkesin yerel saatle 02.00'de başlamasının... - Haberler
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