Son dakika politika: İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda'daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.

Son dakika politika haberine göre İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda'daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.