Son dakika politika: İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda'daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.
17.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:27
Son dakika politika haberine göre İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda'daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.
İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda'daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı. - AMSTERDAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı