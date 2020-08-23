Son dakika politika: IKBY Türkiye sınır kapısını yeniden açtı Son dakika politika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 20 gün önce korona virüsü salgını nedeniyle kapattığı Türkiye sınır kapısını yeniden açtı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 20 gün önce korona virüsü salgını nedeniyle kapattığı Türkiye sınır kapısını yeniden açtı.

IKBY'nin Duhok Valisi Ali Tatar, bugün Türkiye sınırındaki Zaho ilçesinde düzenlendiği basın toplantısında, Habur-İbrahim Halil sınır kapısının yeniden açıldığını belirterek, "Türkiye ile ticaret yapan iş adamları, eğitim gören, tedavi gören, yabancı ülkelerde ikamet eden ve çifte vatandaşlığı olan Irak uyruklu vatandaşlar sınır kapısından Türkiye'ye seyahat edebilirler" dedi.

Tatar, sınır kapısında 4 korona testi laboratuvarının bulunduğunu ve sınırdan geçen yolcular için bunun kolaylık sağladığını söyledi. Öte yandan sınır kapısını ziyaret eden Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak vatandaşlarına Türkiye vizesi verme konusunda kolaylık sağlandığını bildirdi. Türkiye'ye gitmek isteyen Irak vatandaşlarına Türkiye vizesinin bir günde verileceğini söyleyen Karaçay, Türkiye plakalı ticaret araçlarının da sınır kapısından IKBY'ye girebileceğini vurguladı.

IKBY hükümeti, artan korona virüs vakaları nedeni ile Türkiye ile olan sınır kapısını 3 Ağustos'ta seyahatlere kapatma kararı almıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA