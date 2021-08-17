Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı
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Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı

Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Soylu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Sabri Erdil ile Vali Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, emniyet ve AFAD yetkilileri yer aldı.

Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı
Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı
Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı - Haberler
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