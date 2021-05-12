Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu: "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla...
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Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu: "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla...

Son dakika politika: İçişleri Bakanı Soylu: '17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız."

İçişleri Bakanı Soylu: "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
İçişleri Bakanı Soylu: 'Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum.
İçişleri Bakanı Soylu: "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum.

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