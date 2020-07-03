Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dönemde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle... Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dönemde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak, TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik, bu...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dönemde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak, TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik, bu kararın sadece barolar için değil tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA