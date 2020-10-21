Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu
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Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu

21.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:50
Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler ile incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çeşitli ziyaretler ile incelemelerde bulundu.

Öğle saatlerinde Silvan'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile İller idaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çelik tarafından karşılandı. Silvan ilçe merkezinde çeşitli incelemelerde bulunan Çataklı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'dan brifing aldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Silvan ilçemiz tarihi varlıklarıyla bir çok medeniyete beşiklik etmiş tarihi bir kenttir. Bu kentimizin kalkınması ve hak etmiş olduğu konuma kavuşturulması için gerekli destek ve çalışmalar konusunda hep birlikte destek sunmalıyız" dedi. - DİYARBAKIR

Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu
Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu
Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu
Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Silvan'da incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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