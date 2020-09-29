Son dakika politika: Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika politika: Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı

29.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:49
Son dakika politika: Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binasının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını duyurdu.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binasının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını duyurdu.

Sinop İl Özel İdaresi uhdesinde ihalesi yapılan ve yeni hizmet binasının geçici kabulü tamamlandı. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Maviş, 1704 metrekarelik alana iki katlı olarak inşa edilen yeni hizmet binası ile birlikte, jandarma teşkilatının ilçe sakinlerine çok daha kaliteli ve güvenli hizmet sunacağını ifade etti.

Yeni hizmet binasının bilişim, haberleşme ve teknik alt yapı bakımından da teknolojinin gerektirdiği tüm imkanlara uygun biçimde tasarlandığını dile getiren Maviş, ilçedeki asayiş ve güvenlik hizmetleri konusunda jandarma teşkilatının gücüne güç katacağını vurguladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Ebru Şallı Acun Ilıcalı Özlem Yıldız
Spor Babel Gökhan Gönül Eddie Newton Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika politika: Gerze Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası tamamlandı - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 16:55:03. #1.14#
title