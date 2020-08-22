Son dakika politika: Gençlik ve Spor Bakanı'ndan müjde: "Yalova su sporları merkezi olacak"
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Son dakika politika: Gençlik ve Spor Bakanı'ndan müjde: "Yalova su sporları merkezi olacak"

Son dakika haberine göre Yalova'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kısa süre içerisinde yapılacak yatırımlarla Yalova'nın bir su sporlar merkezine dönüştürüleceğini dile getirdi.

Son dakika politika: Gençlik ve Spor Bakanı'ndan müjde:
22.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:57

Yalova'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kısa süre içerisinde yapılacak yatırımlarla Yalova'nın bir su sporlar merkezine dönüştürüleceğini dile getirdi.

Yalova'daki spor tesisleri ve inşa çalışması devam eden 500 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunda incelemelerde bulunmak üzere Yalova'ya gelen Kasapoğlu, Yalova Valiliği'ne gelişinde il protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada valilik hatıra defterini yazan Bakan Kasapoğlu'na Yalova Valisi Muammer Erol bir hediye takdim etti. Valilikte ildeki spor yatırımları ve çalışmaları hakkında da brifing alan Bakan Kasapoğlu ardından Yalova Belediyesi'ne geçti. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol tarafından karşılanan Kasapoğlu Başkan vekili Tutuk'un makamında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Belediyeden çıkışında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Yalova'nın bir su sporları merkezine dönüştürüleceğini söyledi. Kasapoğlu, "Yalova Belediyesi'nin AK Partiye geçmesi ile birlikte Yalova için yeni bir dönem başlıyor. AK Parti'nin hizmet ve gönül odaklı belediyecilik anlayışını Yalova'da çok daha güçlü bir şekilde tesis etme yönünde gayretlerimiz var. Bakanlık olarak tüm il, ilçe ve beldelerimiz yoğun faaliyet gösterdiğimiz noktalar. Bu anlamda da Yalova ve ilçelerimizi hem spor hem de gençlik yatırımları anlamında nasıl daha yukarılara taşırız bu amaçla geldik. Gelecek perspektifimiz ve yarınlara yürüyüşümüz noktasında da hem devam eden hem de yarınlarda gerçekleştirilecek çok önemli projelerimizi görüştük. Bu projelerin protokollerini de önümüzdeki günlerde Ankara'da gerçekleştireceğiz. Ben bu vesile ile valimize, milletvekillerimize, Yalova Belediye Başkanımıza ve diğer ilçe belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerle olan işbirliği gerçekten de çok önemli. Bu enerjinin doğuracağı sinerji ile de sporun her branşında yarınların şampiyonlarını ve gençlere yapacağımız yatırımlarla da her alanda donanımlı gençleri diğer vilayetlerden olduğu gibi Yalova'dan da yetiştireceğiz. Bu anlamda iddialıyız. Gerek sporun futbol ve basketbol gibi iddialı branşları ve gerek diğer spor branşları için çok güzel projelerimiz var. Yalova'nın tüm noktalarına hitap edecek futbol, basketbol ve voleybolu ile 10 adet semt sahası inşa edeceğiz. Yine Yalova'da semt bazlı spor salonları inşa edeceğiz. Bir tanesi GOP mahallemizde olmak üzere onlar hakkında çalışmalarımız var. Yine Yalova Stadının çok modern bir hale getirilmesi noktasında çalışmalarımız var. İçerisinde antrenman sahaları, kafeler bulunacak şekilde modernize edeceğiz. Bu noktada Yalovaspor'un tesisleri ile ilgili tüm illerde olduğu gibi yerel kulüplerimi, kulüplerimizin amatöre ve profesyonellerin yaralanacağı alanlarla ilgili, belediyemizin projelerine destek verme noktasında önemli adımlar attık. Özellikle şunu müjdelemek istiyorum. Yalova su sporları açısından çok zengin bir vilayetimiz. Bunun projesini de konuştuk. En kısa süre içerisinde Yalova su sporları merkezini de Yalova'mıza kazandıracağız. Bizim amacımız sadece birkaç branşta değil tüm branşlarda halkımızın hem spora erişimini sağlamak hem de performans açısından iddialı olan sporcularımızı gençlerimizi bu alanda en güzel şekilde yetiştirmek. Yarınlara hem ulusla, hem uluslararası hem de olimpiyatlar anlamında şampiyonları ülkemizin dört bir yanından çıkartmak. Yalova'da inşa edilen 500 yatak kapasiteli öğrenci yurdumuz da en kısa sürede bitecek. Ekim ayında muhtemelen tamamlanacak. Bizim 10 bin pota projemiz vardı. Yalova'da pota sayımızı yüze çıkardık. Bu anlamda da iddialı olan Yalova'nın iddiasını daha da yukarılara taşıyacağız" dedi.

Kasapoğlu, buradaki programın ardından Ak Parti Yalova il Başkanlığı'na geçti. - YALOVA

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Kaynak: İHA

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