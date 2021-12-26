Son dakika politika: Fatih Erbakan: Gündemimizde ittifak yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il kongresi için Diyarbakır'a geldi. Bir otelde yapılan kongrede konuşan Erbakan, referans ile geldiklerini belirterek "50 senelik 'Milli Görüş' referansımız ile geliyoruz. 1974 ve 1976'daki koalisyon hükümetlerinde de 54'üncü hükümette de efsane hizmetler, 1989 ve 1994'teki belediyecilik hizmetleri ve 'Milli Görüş' ruhuyla yapılan hizmetler; bunlar 'Milli Görüş' ruhunun birer eseridir. Şahısların bir kerametinin olduğundan değil. Aynı şahıslar sonradan 'Milli Görüş'ten uzaklaştılar, aynı hizmeti yapamadılar" diye konuştu.

"Ancak bu kimseyle asla bir ittifak içerisine girmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Seçime 3- 4 ay kala Türkiye'nin o anki durumunu göz önüne alarak, ona göre bir karar alacağız. Tek başına yola çıkmayı düşünüyoruz. İnşallah milletimizin teveccühüyle bunu başarmak bizlere nasip olur. Başbakan hocamızın Diyarbakır'ın nüfusu 90 bin, 100 bin iken kurduğu TEMSAN'da 10 bin kişi istihdam ediliyordu. Bugün orada 60 kişi çalışıyor. İktidara gelmemiz halinde TEMSAN'ı yeniden faaliyete geçireceğiz ve o eski işler haline dönüştüreceğiz."