Son dakika politika: Erdoğan: Sıfır can kaybı hedefimize ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010 yılında yüzde 13.4 iken, bu sayı 2019'da yüzde 56 azalışla 5.9'a geriledi. Böylece dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk. 'Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar' hedefimize ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazalarında yakınlarını kaybedenlerin acılarını tarif etmenin mümkün olmadığını, ayrıca bu tabloya yaralananları, engelli kalanları, maddi manevi çok büyük zararlar görenleri de ilave etmek gerektiğine dikkat çekti.

'BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 28 BİN KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKARDIK'Bir dönem trafik kazası haberler inin adeta 'savaş bilançosunu' andırdığını, her gün sollama yaparken kafa kafaya çarpışan otobüsler, takla atan kamyonlar, paramparça olan otomobiller, 20-30 ölü gibi rakamların rutin hale geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Çünkü onlar tek şerit gidiş, tek şerit gelişti. Üstelik çoğu da bozuktu. Sollama yapmak yüksek risk almayı ve cambazlık yapmayı gerektiren bir işti. En küçük bir hata facia demekti. Bundan 18 yıl önce hükümete geldikten sonra açıkladığımız ilk altı aylık acil eylem planımızda bütün yollarımız duble yol olacak dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmışlardı. Tabi biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Hızla planlarımızı, programlarımızı yapıp kolları sıvadık ve çalışmaya başladık. Görevi devraldığımızda Türkiye'de çoğu da şehir içi geçiş olmak üzere sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Ülkemize biz bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Tabi aynı şekilde otoyollarımızın uzunluğunu da iki kat artırdık" dedi.'HEDEF SIFIR CAN KAYBI'Bunun yanında denetimden araç muayenesine kadar her alanda çok önemli atılımları gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Trafik denetleme ekiplerimiz personel ve araç sayısı bakımından yetersizdi. Araç muayeneleri yetersizdi. Hızlı ve etkin müdahale için gereken sağlık altyapısı yetersizdi. Tüm bu alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, yeni kurallar getirdik, yeni teknolojiler geliştirdik. Elbette tüm bunlara ne gerek var böyle devam etsin diyenler de oldu. Ama biz trafik ile ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik. Geciktiğimiz her günün faturasının insan canı olduğunun bilinciyle bu meseleye dört elle sarıldık. 'Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar' hedefimize ulaşana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Esasen bu konu her türlü siyasi ve fikri ayrılığın her türlü rekabetin, her türlü tartışmanın üstünde bir meseledir. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır" diye konuştu.'8 BİN YENİ TRAFİK PERSONELİ GÖREVE BAŞLADI'Bu konunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde toplumların öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Erdoğan, 2010 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Küresel Yol Güvenliğinin İyileştirilmesi Kararı alındığını, bu çerçevede 2011-2020 yılları arasında trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflendiğini bildirdi. Türkiye'nin de bu deklarasyona imza atan ülkeler arasında olduğunu kaydeden Erdoğan, "İlk olarak 2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'ni Başbakanlık Genelgesi olarak yayınladık. Ardından da 2017 yılında bir uygulama politika belgesi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik. Maket trafik araçları, otoyollarda ortalama hız koridoru, trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, tuzak radar uygulamasının kaldırılması, drift yapanlara makas atanlara yüksek cezalar getirilmesi gibi yenilikler bu plan çerçevesinde gerçekleşti. Trafik yönetimi kapasitemizi de yükselterek son 2 yılda 6 bini emniyet 2 bini jandarma olmak üzere 8 bin yeni trafik personelini göreve başlattık. Bugün trafik denetleme faaliyetlerinde toplam 28 bin 700 personel görev yapıyor" dedi.'2019 YILINDA CAN KAYBI ORANI YÜZDE 5.9'A GERİLEDİ'Trafik birimlerine, içinde motosikletlerden ekip arabalarına, drone'lardan helikopterlere kadar çok çeşitli araçların olduğu 8 bin 400 taşıt tahsis ettiklerini aktaran Erdoğan, "Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu. Ortalama hız koridoru sayesinde otoyol ağımızda geçtiğimiz yıl kazalar yüzde 25, can kayıpları yüzde 33 azaldı. Drone ve helikopter denetimlerimizde son 2 yılda 215 bin kural ihlali tespit edildi. Yollara yerleştirdiğimiz 790 maket trafik ekip aracı sayesinde 3 kilometre yarıçapındaki alanlarda meydana gelen ölümlü kazalar yüzde 18 düştü. Genel olarak baktığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010 yılda yüzde 13.4 iken, bu sayı 2019'da yüzde 56 azalışla 5.9'a geriledi. Böylece dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk" ifadelerini kullandı.'2021-2023 EYLEM PLANI BELGESİ HAZIRLANDI'Bu sonuçta etkili olan daha pek çok faktörün olduğuna işaret eden Erdoğan, bayramlarda çok ciddi kampanyalar yürüttüklerini, trafik eğitim TIR'larının ülkeyi karış karış dolaştığını, trafik eğitim parklarıyla çocukları bilinçlendirdiklerini, hava yolu ve demiryolu yatırımları sayesinde karayollarının üzerindeki yükü azalttıklarını anlattı. Gelişen refaha ve artan üretime bağlı olarak araçların yaş ortalamasını, dolayısıyla teknik kabiliyetini artırdıklarını belirten Erdoğan, "Peki işimiz bitti mi? Hayır. Bizim bir defa içimizin soğuması kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır. Geçtiğimiz yıl yapılan Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'nda tüm taraf ülkelerden 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarını bir kez daha yüzde 50 azaltılması istendi. Bununla kalınmadı. 2050 yılında sıfır can kaybı hedefiyle yeni stratejiler oluşturulması talep edildi. Arkadaşlarımız tam bir yıl boyunca çalıştılar ve bu amaca ulaşmak üzere 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Eylem Planı belgesini hazırladılar" diye konuştu.'STRATEJİYİ OLUŞTURURKEN İKİ TEMEL YAKLAŞIM GELİŞTİRDİK'Hiçbir işi plan proje safhasında bırakmadıklarını, somut adımlar için gereken takvimlendirmeyi hemen yaptıklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu stratejiyi oluştururken de iki temel yaklaşım geliştirdik. Birincisi 'güvenli sistem' yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temelinde insan hata yapar, yapacaktır, öyleyse insanın hata yapmasını engelleyen bir sistem kurulması gerekir anlayışı var. Bu da beraberinde güvenli yollar, güvenli hızlar, güvenli kullanıcılar oluşturma ihtiyacını getiriyor. İkinci yaklaşım 'vizyon sıfır' yaklaşımıdır. Yani trafikteki can kayıpları, kazalar ve yaralanmalarda gerçek anlamda 0'ı hedefleyerek hem toplumu hem de ilgili kurumları buna odaklamak istiyoruz. Strateji Belgesinin ilk aşamasını oluştururken 2021-2023 dönemi için 41 amaç, 104 hedef, 441 performans göstergesiyle bunların nasıl gerçekleştirileceği, sorumlu kurumların hangisi olduğu belirlendi. Öncelikli alanlar ve müdahale edilebilecek alanlar olmak üzere iki ana bölüm oluşturuldu. Aşırı hızla mücadele, teknik ifadesiyle incinebilir yol kullanıcıları, bu şekilde tarif edilen yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması, en çok kaza olan yerler olarak tarif ettiğimiz kaza kara noktalarının iyileştirilmesi öncelikli alanlarımız arasındadır."TRAFİK MEDYA ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİErdoğan, 'müdahale gerçekleştirilecek alanlar' başlığının altında ise trafik güvenliği yönetimi, karayolu altyapısı ve yol çevresi, araçlar, eğitim denetim ve kaza sonrası müdahale olmak üzere 6 başlığın bulunduğunu belirterek, "Tabi bu başlıkların atına indiğimizde daha somut alanlar ve eylemler tarif ediliyor. Şüphesiz bu mesele, toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koyarak trafik güvenliğini asgari müşterek kabul ederek başarılı olabileceğimiz bir konudur" mesajını verdi.Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Trafik Medya Yüzleri' olan plastik cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, milli yüzücü Sümeyye Boyacı, milli basketbolcu Shane Larkin, milli jimnastikçi İbrahim Çolak'a sertifikalarını takdim etti ve daha sonra 2020 Trafik Medya Ödüllerini sahiplerine verdi. Haber Programları kategorisinde; TGRT Haber 'deki 'Hayatın İçinden' programından Mehmet Aydın, TRT Haber 'deki 'TRT Haber de Dün Bugün' programından Selver Gözüaçık, Ülke TV'den 'Erken Gündem' programından Şahin Karakaya ödül aldı. TV Dizileri kategorisinde; Star TV'deki 'Sefirin Kızı' dizisinden Hivda Zizan Alp, TRT-1'deki 'Şampiyon' dizisinden Tolgahan Sayışman, ATV'deki 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden Ozan Akbaba ödül aldı. Magazin Programları kategorisinde ise; TV8'deki 'Gel Konuşalım' programından Cengiz Semercioğlu, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programından Bilal Özbilge ve Kanal D'deki 'Neler Oluyor Hayatta' programından Nur Tuğba Namlı ödül aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ