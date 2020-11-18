Son dakika politika: Erdoğan: "Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"
18.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:03
Son dakika politika haberi... Erdoğan: "Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"
Erdoğan: "Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş