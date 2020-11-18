Son dakika politika: Erdoğan: "Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"
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Son dakika politika: Erdoğan: "Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"

18.11.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:03
Son dakika politika: Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Erdoğan: "Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"

Erdoğan: "Maruz kaldığımız saldırılar sebebiyle istiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken yatırımları ve ekonomiyi de ihmal etmedik"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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