Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığından Somali'ye taziye mesajı Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucunda hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucunda hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (16 Ağustos) bir otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucunda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA