Son dakika haberleri! "Mesele AB protokolünün kendi arasındaki ihmalinin bir sonucudur"
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Son dakika haberleri! "Mesele AB protokolünün kendi arasındaki ihmalinin bir sonucudur"

Son dakika haberleri! 'Mesele AB protokolünün kendi arasındaki ihmalinin bir sonucudur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının Türkiye'yi ziyareti esnasında yaşanan oturma düzeni tartışmasına ilişkin, "Mesele AB protokolünün kendi arasındaki eşgüdümsüzlüğü ve ihmalinin bir sonucudur" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının Türkiye'yi ziyareti esnasında yaşanan oturma düzeni tartışmasına ilişkin, "Mesele AB protokolünün kendi arasındaki eşgüdümsüzlüğü ve ihmalinin bir sonucudur" açıklamasında bulundu.

Sözcü Bilgiç, AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının Türkiye'yi ziyaretinde yaşanan oturma düzeni tartışmasının Avrupalıkla, kadın olmakla, İstanbul Sözleşmesi'yle veya Avrupa Komisyonunun konumu ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Bilgiç, söz konusu tartışmada kasıt veya kötü niye aranmasının anlamsız olduğunu aktararak, "Mesele AB protokolünün kendi arasındaki eşgüdümsüzlüğü ve ihmalinin bir sonucudur. Türkiye, kendisine iletilen talepleri karşılamıştır. Evrensel protokol düzenlemelerine uygun olarak Türkiye'deki protokol düzenlemelerinde de makam sahiplerinin cinsiyetine göre farklı bir uygulama yapılmamaktadır. Bu nedenle kimse köklü bir diplomasi geleneğine sahip Türkiye'nin misafirperverliğini ve heyet ağırlama tecrübesini sorgulamamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ursula von der Leyen ile karşılıklı güven ve saygıya dayanan yakın ve dostane bir ilişkisi bulunduğunu ifade eden Sözcü Bilgiç, şunları kaydetti:

"AB içi siyasi kavgalarından kaynaklanan ve tüm ayrıntıları AB yetkililerince bilinen bu olayın hala AB içindeki bazı ülkelerde siyasi tartışmalara malzeme olarak kullanılması ve özellikle cinsiyet ayrımcılığıyla ilişkilendirilmesi üzücüdür. Önemli olan, iki önemli AB kurumu liderinin aday ülke Türkiye'ye birlikte ziyarette bulunması ve ziyaretin içeriği ve sonuçlarıdır. Temennimiz, AB kurumlarının kendi aralarında bir uzlaşıya vararak bu konuda benzer sıkıntılara başka yerlerde de sebebiyet vermemeleridir."

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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