Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert kınama
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Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert kınama

Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, bu sabah (18 Temmuz) Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz" denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin eylem ve saldırılarını bir an önce sonlandırılması çağrısında bulunulurken, "İsrail'in geçtiğimiz Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde tazeliğini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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