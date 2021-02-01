Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı: Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasını kınıyoruz
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Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı: Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasını kınıyoruz

01.02.2021 10:08 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:13
Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı: Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasını kınıyoruz

Son dakika haber: DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasını kınayarak, Türkiye'nin her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasını kınayarak, Türkiye'nin her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamda, "Myanmar Silahlı Kuvvetleri'nin bugün yönetime el koymasını derin endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır. Gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Myanmar'da halkın serbest iradesiyle oluşan yeni Parlamentonun en kısa sürede toplanması, seçilmiş liderlerin ve demokratik kurumların önüne konulan engellerin süratle kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Bu vahim gelişmenin Myanmar'da ağır şartlar altında yaşayan Rohinga Müslümanlarının durumunu daha da kötüleştirmemesini temenni ediyoruz" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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