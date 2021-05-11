Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur

Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur
Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur"...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur" açıklaması yapıldı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırıları şiddetle telin edilerek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. Açıklamada, "Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur. İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının Ortadoğu'da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır" denildi.

'DERHAL SON VERMESİ SAĞLANMALI'Bu tür askeri yöntemlere derhal son verilmesi çağrısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır. Sayın Bakanımız, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin olarak İİT Genel Sekreterinin yanı sıra, bölge ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
TBMM, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
TBMM, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
TBMM: '(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.'
TBMM: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları) Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı: İsrail, olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:54:46. #1.15#

title