Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı ertelendi
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı ertelendi

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da adil ve kalıcı bir barışın tesisi ve geçtiğimiz Eylül ayında Doha'da başlayan müzakerelere hız kazandırmak amacıyla, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler'in eş-düzenleyiciliğinde 24 Nisan-4 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul'da Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcilerinin katılımıyla yüksek düzeyli bir konferans gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Son gelişmeler ışığında ve taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından, konferansın anlamlı bir ilerleme sağlanması için şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye, Katar ve BM, Afganistan'da barışın tesisi yönündeki samimi gayretlerini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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