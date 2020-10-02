Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'dan önemli açıklamalarda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'dan önemli açıklamalarda bulundu

02.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'dan önemli açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da "Minsk üçlüsü dahil bu sorunun çözümü konusunda çaba sarf etmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da "Minsk üçlüsü dahil bu sorunun çözümü konusunda çaba sarf etmedi. Açıkça taraf tuttukları görülüyor. İşgalci ile işgale maruz kalmış ülkeyi aynı kefeye koymak hukuka aykırıdır. Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor. İşgal eden ülke olmasına rağmen saldıran Ermenistan oldu. Çözümsüzlük Ermenistan'ı saldırmaya teşvik ediyor. İllegal şekilde farklı ülkelerde gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor. Uluslararası toplum da bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan'ı Azerbaycan'ı topraklarından çıkarsın. Azerbaycan halkı ile bir milletiz. Tek millet gibi davranırız. Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca AB ülkelerine seslenerek, "AB, Türkiye'ye karşı objektif davranmalı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ayhan Bilgen Charles Michel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Can Yaman Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Roma'dan önemli açıklamalarda bulundu - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 15:00:42. #1.15#
title