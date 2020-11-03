Son dakika politika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Viyana'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Viyana'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması

03.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:28
Son dakika politika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Viyana'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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