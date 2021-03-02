Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şırnak'ta şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şırnak'ta şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu

02.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:58
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şırnak'ta şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Furkan Umut'a rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Furkan Umut'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şırnak'ta hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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