Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketine ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketine ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir. Afetten etkilenen tüm Rizeli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir. Afetten etkilenen tüm Rizeli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Şevval Sam Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:08:40. #1.16#

title