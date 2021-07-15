Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketine ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketine ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir. Afetten etkilenen tüm Rizeli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgededir. Afetten etkilenen tüm Rizeli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler