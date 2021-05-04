Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan'ı kabul etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ile görüştü.