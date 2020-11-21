Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:02
Son dakika haberine göre İSTANBUL (İHA) İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
İSTANBUL (İHA) İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı