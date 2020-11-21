Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haberine göre İSTANBUL (İHA) İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.