Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı... - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı...

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi. - İSTANBUL

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