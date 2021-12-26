Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, "Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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