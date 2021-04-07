Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.