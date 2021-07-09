Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz...

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz olmadınız. Kanı akıtılan mazlum Kürt kardeşlerimizin hakkını sormayacak mıyız?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz olmadınız. Kanı akıtılan mazlum Kürt kardeşlerimizin hakkını sormayacak mıyız?" - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin yakıp devletin onardığı Kurşunlu Camii'nde cuma namazı kıldı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı İbrahim Selim Müslüm Gürses
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 17:51:48. #1.14#

title