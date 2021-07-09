Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz olmadınız. Kanı akıtılan mazlum Kürt kardeşlerimizin hakkını sormayacak mıyız?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz olmadınız. Kanı akıtılan mazlum Kürt kardeşlerimizin hakkını sormayacak mıyız?" - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı