Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.
18.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 16:41
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Son 18 yılda Şırnak'a eski parayla 12,5 katrilyon tutarında yatırım gerçekleştirdik." - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı