Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz" dedi.