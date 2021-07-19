Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü...
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü...

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü... - Haberler
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