Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Kabul töreninde Büyükelçi Lazaris tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Daha sonra Büyükelçi Lazaris ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.