Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in güven mektubunu kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'in güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Kabul töreninde Büyükelçi Lazaris tarafından Erdoğan'a güven mektubu sunuldu. Daha sonra Büyükelçi Lazaris ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etti

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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