Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz."

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.