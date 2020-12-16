Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz."
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz."

16.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:12
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama yönelik özel destekleri ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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