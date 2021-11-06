Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye su zengini bir ülke değildir. - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye su zengini bir ülke değildir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye su zengini bir ülke değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler arasındayız. 2040 yılında bu miktarın 1116 metreküp düşebileceğine işaret ediyor. Yağış oranımız da dünya ortalamasının altındadır. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir. Geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda için yaşanılacağı anlaşılıyor." - MARDİN

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